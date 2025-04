Congo la guerra civile con i ribelli del gruppo M23 ha le ore contate | avviati a Doha i negoziati di pace tra le parti

contate la guerra civile scoppiata in Congo. Dopo mesi di combattimenti tra l’esercito regolare e i ribelli del Movimento 23 Marzo (M23) — supportati dal Ruanda — che hanno conquistato diverse porzioni di territorio, le parti hanno avviato i primi colloqui diretti a Doha, in Qatar, per tentare di risolvere la crisi.Secondo diverse fonti citate dall’emittente Congolese Radio Okapi, il gruppo M23 avrebbe già presentato ai mediatori un elenco di condizioni per una possibile de-escalation, a partire dalla richiesta di “chiare garanzie” sul potere decisionale della delegazione di Kinshasa.Insomma, una possibile svolta che arriva proprio quando le speranze di una tregua sembravano ridotte al lumicino. Infatti, solo il mese scorso le parti avevano rifiutato ogni possibile soluzione, al punto da spingere i mediatori dell’Angola a ritirare la propria delegazione. Lanotiziagiornale.it - Congo, la guerra civile con i ribelli del gruppo M23 ha le ore contate: avviati a Doha i negoziati di pace tra le parti Leggi su Lanotiziagiornale.it Potrebbe avere le orelascoppiata in. Dopo mesi di combattimenti tra l’esercito regolare e idel Movimento 23 Marzo (M23) — supportati dal Ruanda — che hanno conquistato diverse porzioni di territorio, lehanno avviato i primi colloqui diretti a, in Qatar, per tentare di risolvere la crisi.Secondo diverse fonti citate dall’emittentelese Radio Okapi, ilM23 avrebbe già presentato ai mediatori un elenco di condizioni per una possibile de-escalation, are dalla richiesta di “chiare garanzie” sul potere decisionale della delegazione di Kinshasa.Insomma, una possibile svolta che arriva proprio quando le speranze di una tregua sembravano ridotte al lumicino. Infatti, solo il mese scorso leavevano rifiutato ogni possibile soluzione, al punto da spingere i mediatori dell’Angola a ritirare la propria delegazione.

