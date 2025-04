Confronto a Castel Volturno

Bologna era l'ultima curva, adesso davanti al Napoli si apre un lungo rettilineo di sette giornate. È il viatico verso un ritorno in Europa ormai quasi certo, molto probabilmente anche in Champions League, e con il sogno del quarto scudetto ancora vivo, nonostante la frenata degli azzurri nel girone di ritorno.Come sottolineato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, i punti di distacco dalla capolista Inter sono appena tre. A dare speranza è anche il calendario: sulla carta più favorevole per la squadra di Antonio Conte rispetto a quello dei nerazzurri.Lunedì si riparte con un altro posticipo, al "Maradona" contro l'Empoli (ore 20.45), ma senza gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa. Oggi a Castel Volturno è prevista la ripresa degli allenamenti, con particolare attenzione alla valutazione delle condizioni fisiche di McTominay.

