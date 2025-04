Conference League Fiorentina Palladino | Massima attenzione serve una mentalità feroce

Leggi su Corrieretoscano.it

Alla vigilia della sfida d’andata dei quarti di finale di, in programma domani sera alle 21 a Celje, l’allenatore dellaRaffaeleha parlato in conferenza stampa, tracciando il quadro della situazione in casa viola e lanciando messaggi chiari alla squadra: vietato sottovalutare l’avversario.«Il Celje è una squadra forte, imbattuta in casa nelle ultime nove partite e attualmente prima in campionato: questo deve bastare per farci capire che sarà una gara complicata», ha detto. «Abbiamo imparato da questo percorso europeo che tutti contro di noi danno il massimo: servirà una, dobbiamo essere concentrati e non commettere errori».Sul piano tecnico, l’allenatore ha fornito aggiornamenti sulla condizione di alcuni singoli: «Gosens sta migliorando, ma non è ancora pronto.