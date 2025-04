Confcommercio Fvg e Intesa Sanpaolo | 100 milioni per la crescita delle imprese

Confcommercio Fvg e Intesa Sanpaolo hanno annunciato oggi la siglatura di un importante accordo volto a fornire un sostegno concreto alle imprese del terziario regionale, comprendenti commercio, turismo e servizi. L'Intesa prevede la messa a disposizione di 100 milioni di euro di credito.

