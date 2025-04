Condannata per truffa e arrestata dai carabinieri | finisce in carcere

truffa la 33enne di Villa Literno arrestata nel pomeriggio di martedì dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno.I militari dell’Arma, dopo averla localizzata mentre girovagava senza meta nel centro abitato del comune domitio, l'hanno bloccata e le. Casertanews.it - Condannata per truffa e arrestata dai carabinieri: finisce in carcere Leggi su Casertanews.it Deve scontare un anno e due mesi perla 33enne di Villa Liternonel pomeriggio di martedì daidella Tenenza di Castel Volturno.I militari dell’Arma, dopo averla localizzata mentre girovagava senza meta nel centro abitato del comune domitio, l'hanno bloccata e le.

