Concorso PNRR 2 secondaria | come e dove si svolge la prova suppletiva del 5 maggio Decreto MiM

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato una prova suppletiva per il Concorso della scuola secondaria (DDG n. 3059/2024), in seguito all'annullamento del quesito n. 4 del turno pomeridiano del 27 febbraio. L'appuntamento è fissato per domenica 5 maggio 2024. Perché si svolge la prova suppletiva L'annullamento del quesito, riguardante il turno 6 della .

