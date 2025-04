Concorso ordinario dirigenti scolastici ecco le graduatorie AGGIORNATO con Sicilia e Veneto

Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del Concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 194/2022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del Concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, ora sono in via di svolgimento le prove orali. In Liguria procedura conclusa e graduatoria online.

