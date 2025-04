Ilfattoquotidiano.it - Concorso docenti, errore nei quesiti di una sessione: candidati riconvocati per rispondere a una sola domanda

Oltre al danno anche la beffa per miglia diche hanno partecipato alPnrr2 per la scuola secondaria: per unnel quesito somministrato nel turno pomeridiano dello scorso 27 febbraio dovranno tornare davanti alle commissioni per rifare in cinque minuti una. A riconvocare iin queste ore è stato il ministero dell’Istruzione e del Merito con un decreto del direttore generale Maria Assunta Palermo.L’è stato compiuto dall’università incaricata di redigere ia seguito di un avviso pubblico ma successivamente il tutto è stato validato dalla Commissione nazionale 2023 composta dauniversitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e. Nessuno si è accorto che il quesito quattro del turno sei non aveva alcuna risposta esatta.