Concorso Dirigenti Scolastici in Campania | si dimette un Commissario esaminatore prove orali sospese

sospese le prove orali del Concorso Dirigenti Scolastici in Campania. Lo ha comunicato l'USR Campania il 9 aprile 2025, a seguito della dichiarazione di impossibilità sopravvenuta all'espletamento dell'incarico da parte di un Commissario esaminatore, dirigente tecnico. Concorso Dirigenti Scolastici: occorre la ripianificazione delle prove previste giorno 14 aprile Le prove, previste per il 14 aprile.

Concorso dirigenti scolastici, sospese prove orali in Campania dopo denuncia di candidati: si dimette commissario – PDF - Sospese le prove orali del concorso dirigenti scolastici in Campania: questo quanto annunciato da una nota dell’Usr Campania di oggi, 9 aprile, a seguito della dichiarazione di impossibilità sopravven ... (tecnicadellascuola.it)

Concorso dirigenti scolastici: Usr Campania, procedure regolari - "Per la formazione della commissione è stata puntualmente seguita, per il tramite di interpello pubblico per tutti i componenti, la procedura prevista dal bando, emanato con D.D. n. 2788 del 18/12/202 ... (ansa.it)

Nessuna irregolarità nel concorso per dirigenti scolastici in Campania, chiarisce l’ufficio scolastico regionale - Il concorso per dirigenti scolastici in Campania chiarisce le procedure e smentisce irregolarità, garantendo trasparenza nella gestione delle prove e misure di inclusione per candidati con disabilità. (gaeta.it)