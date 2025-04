Concorso Dirigenti Scolastici 2023 | pubblicate le prime graduatorie In aggiornamento

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al Concorso ordinario per 587 Dirigenti Scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 194/2022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del Concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali.

Concorso ordinario dirigenti scolastici: hanno superato la prova scritta 871 candidati, 587 i posti. Il dettaglio [COMPLETO]. Concorso Dirigenti Scolastici 2023. Concorso dirigenti scolastici 2023: il caos non è ancora finito. Concorso dirigenti scolastici: candidata esaminata da collega allo scritto e griglie di correzione con cancellature, è caos. Concorso dirigenti scolastici 2023: scoppia il caso Campania, ricorsi su possibili irregolarità. Avviso di pubblicazione elenco candidati ammessi a sostenere la prova orale e calendario di esame del concorso DD.SS. di cui al D.D.G. MIM n. 2788/2023. Ne parlano su altre fonti

