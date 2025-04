Concerto di Pasqua alla Chiesa delle Crocelle al Chiatamone

Concerto di Pasqua nella storica e suggestiva Chiesa delle Crocelle al Chiatamone.Il Maestro Keith Goodman dirigerà l'Orchestra San Giovanni ed il Coro Vox Artis, con la violinista Natalia Shestakova, che eseguiranno musiche di Bach. Napolitoday.it - Concerto di Pasqua alla Chiesa delle Crocelle al Chiatamone Leggi su Napolitoday.it Lunedì 14 aprilem alle ore 18.30, appuntamento con ildinella storica e suggestivaal.Il Maestro Keith Goodman dirigerà l'Orchestra San Giovanni ed il Coro Vox Artis, con la violinista Natalia Shestakova, che eseguiranno musiche di Bach.

Concerto di Pasqua alla Chiesa delle Crocelle al Chiatamone. Napoli | Concerto di Pasqua. Eventi a Napoli Questa settimana. Ne parlano su altre fonti

Concerto di Pasqua a Desenzano: Haydn in Musica Classica - Il concerto di Pasqua a Desenzano presenta Haydn con l'ensemble Mole Armonica in un evento di musica classica significativo. (gardanotizie.it)

Musica sacra, in San Francesco il concerto di Pasqua della Filarmonica di San Gennaro - Torna l’appuntamento con il Concerto di Pasqua che la Fondazione Cassa di Risparmio propone per domenica 13 aprile, alle 17,30, nella Chiesa di San Francesco. Un programma vario, intenso e spirituale ... (luccaindiretta.it)

Il tradizionale concerto di Pasqua trasformato in un omaggio a Mozart - Il tradizionale concerto di Pasqua trasformato in un omaggio musicale a W.A.Mozart. Si terrà venerdì nella chiesa di San... Il tradizionale concerto di Pasqua trasformato in un omaggio musicale ... (ilrestodelcarlino.it)