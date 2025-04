Conceicao Juve la rivelazione | aumenta il suo malcontento vuole lasciare i bianconeri! Novità sul futuro dell’esterno portoghese

Conceicao Juve, l'esterno portoghese si allontana dai bianconeri: la rivelazione sul suo futuro

Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed in particolare sul futuro di Conceicao. La rivelazione sull'esterno bianconero.

FABIANA DELLA VALLE – «L'ultima esclusione, senza neanche subentrare, ha aumentato il malcontento del giocatore, che già da tempo dice di non voler restare alla Juventus e di voler tornare al Porto e trovarsi un'altra destinazione. Dall'altra parte c'è anche la Juve che era molto contenta del primo impatto, del rendimento di Conceicao, ma a questo punto anche a lei cominciano a venire dei dubbi».

