Calciomercato.it - Conceicao, addio Juve: firma in Serie A, beffata la Premier

Un momento decisivo per conoscere subito la prossima destinazione di. Pronto l’immediato allantus: ecco dove giocheràSaranno ore decisive per conoscere il futuro di. Il talentuoso giocatore portoghese non vede l’ora di esprimere tutto il proprio talento: il suo tempo in bianconero è già finito dopo l’exploit ad inizio stagione. Non arriverà il riscatto da parte dellantus: può restare inA con un nuovo progetto entusiasmante.inA,la– Lapresse – calciomercato.it Una stagione calcistica per le big italiane è davvero lunga: ci sono alti e bassi per esprimere tutto il proprio valore. Franciscoè pronto a cambiare aria: dopo i primi mesi entusiasmanti in casantus, ma tanti infortuni hanno bloccato il suo percorso di crescita.