Con il "Circo Laboratorio Nomade" le attività circensi per 150 disabili

Tarantini Time QuotidianoContinuano ledi “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Tra le azioni più innovative del progetto c’è quella curata dall’Asd e Aps “” che prevede percorsi per l’implementazione dinei percorsi educativi e scolastici.Lo scopo è favorire la comunicazione dei soggetti contà vera e propria, con disturbi evolutivi specifici che richiedono un intervento personalizzato, e consentire la loro piena inclusione sociale coinvolgendo altresì minori neurotipici, per un totale di oltre 150 destinatari, in collaborazione con gli Istituti scolastici partner IC Galilei, IC Vico De Carolis, IISS Archimede e IISS Maria Pia, nonché con le diverse associazioni e realtà del progetto.