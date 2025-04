Con i dazi Usa già bruciati 20 milioni di euro nell’export dell’agroalimentare

dazi costano già al Made in Tuscany 20 milioni di euro. È l’urto immediato della guerra commerciale intrapresa dagli Stati Uniti sull’agroalimentare regionale.L’introduzione, a partire da oggi (9 aprile) di una tariffa aggiuntiva del 20 per cento sulle importazioni di vino, olio, formaggi, salumi e prodotti alimentari, è destinata a ripercuotersi con effetto istantaneo sulle vendite oltre oceano considerando l’aumento dei prezzi per il consumatore. Un contraccolpo che potrebbe portare ad un calo del valore aggiunto dello 0,5% sui prodotti alimentari e bevande già pronti per gli scaffali e dello 0,2% sui prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura.A stimarlo è Coldiretti Toscana sulla base dei dati elaborati da Irpet nella nota L’impatto dei dazi sull’economia toscana. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Icostano già al Made in Tuscany 20di. È l’urto immediato della guerra commerciale intrapresa dagli Stati Uniti sull’agroalimentare regionale.L’introduzione, a partire da oggi (9 aprile) di una tariffa aggiuntiva del 20 per cento sulle importazioni di vino, olio, formaggi, salumi e prodotti alimentari, è destinata a ripercuotersi con effetto istantaneo sulle vendite oltre oceano considerando l’aumento dei prezzi per il consumatore. Un contraccolpo che potrebbe portare ad un calo del valore aggiunto dello 0,5% sui prodotti alimentari e bevande già pronti per gli scaffali e dello 0,2% sui prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura.A stimarlo è Coldiretti Toscana sulla base dei dati elaborati da Irpet nella nota L’impatto deisull’economia toscana.

