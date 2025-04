Con Ballando con le stelle ho chiuso Lo storico volto saluta Milly Carlucci ed è pronto per Amici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’addio tumultuoso acon le, ildel programma ha intrapreso un nuovo cammino che lo sta portando ben oltre i riflettori dei palcoscenici televisivi. Il ballerino palermitano,noto del programma di, ha deciso di prendersi una pausa dalla danza esecutiva per dedicarsi a progetti collaterali, ma fortemente legati al suo mondo. La voce di un ritorno asono state spente per sempre. Per lui è una parentesi totalmente chiusa. L’esempio più concreto è il podcast Passi di vita, dove intervista figure di spicco del settore come ballerini, coreografi e professionisti del ballo. Un progetto che, come ha spiegato lui stesso sulle pagine del settimanale Chi, nasce da un’esigenza profonda: “Ho sentito l’esigenza di spaziare, ho una mente imprenditoriale e vedo la danza non solo come gesto artistico ma anche un’industria che deve lavorare bene per veicolare il prodotto”.