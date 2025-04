Comuzzo Juve | è la prima scelta dei bianconeri per la difesa del futuro! Deciso il primo obiettivo per l’estate ultimissime

JuventusNews24Comuzzo Juve: è la prima scelta per la difesa futura dei bianconeri! Deciso il primo obiettivo per l'estate, tutti i dettagliCome riferito da La Gazzetta dello Sport, sarà Pietro Comuzzo il primo nome nell'elenco dei desideri del calciomercato Juve per rinforzare la difesa.Il difensore della Fiorentina, che in questa stagione ha attirato su di sé le attenzioni tra le altre anche del Napoli, è la prima scelta nel reparto per il futuro. I bianconeri daranno l'assalto al centrale a partire dal prossimo giugno.

Comuzzo Juve, è lui il nome su cui costruire la difesa. Corriere dello Sport, Comuzzo non gioca più, Napoli e Juve lo osservano ma la Fiorentina vuole il rinnovo. CorSport su Comuzzo: “Non gioca più, Napoli e Juve osservano. Possibile rinnovo?”. Fiorentina, accordo con Fagioli. Si avvicina Zaniolo. La Juventus ha chiesto informazioni per Comuzzo: il retroscena e il piano per l'estate. Il Mattino - Il Napoli fatica a comprendere il no di Commisso per Comuzzo. C'è il sospetto che dietro ci sia la Juve. Ne parlano su altre fonti

