Comunismo? Un orrore nazionalista e razzista

Proporzioni,efferatezza, cecità ideologica: forse è stato il più grandeumano contro il genere umano perpetrato nella storia. È il genocidio di forse 2 milioni di vite su 7 praticato dai Khmer Rossi in Cambogia per più di tre anni, dopo avere preso il potere con la violenza a Phnom Penh il 17 aprile 1975. Già il, pallottoliere alla mano, è stato la maggiore catastrofe umana di sempre, mala rivoluzione cambogiana fece impallidire persino i suoi padrini maoisti. Nel 50° anniversario dell'inizio di quella mattanza ne va sottolineata un carattere poco evidenziata: il razzismo. Il delirio di onnipotenza s'impossessò dei suoi massimi gerarchi Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen e Khieu Samphan, un furore la cui essenza era l'imitazione del Terrore giacobino e di Maximilien Robespierre, come hanno testimoniato tanti di loro, fra cui Suong Sikoeun, consigliere ed erede di Pol Pot, autore del libro Itinéraire d'un intellectuel Khmer rouge nel 2013.