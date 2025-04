Ilnapolista.it - Comune di Napoli sul Maradona: «Rilievi positivi sul terzo anello per aumentare i posti»

Leggi su Ilnapolista.it

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport deldi, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kisssulle novità riguardanti lo stadiodel?«So che ci stanno lavorando i migliori, so iche son stati fatti e so che sono stati. Avremo un esito che ci renderà felici affinché si possano ampliare idisponibili al.Ogni giorno abbiamo tanti eventi sportivi ae ne vado fiera. Prepariamoci a vivere un 2026 alla grande, avremo l’Europeo Finn che anon c’era da 60 anni. Questa prima giornata è andata benissimo, il vento ha reso la gara più impegnativa. I velisti saranno contenti di aver avuto un mare impegnativo. Nel prossimo fine settimana ci sarà a Largo Sermoneta la prima tappa del campionato italiano del wing foil che sta appassionando molto i ragazzi.