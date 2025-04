Compra fuochi d' artificio con un assegno scoperto | 51enne assolto in Appello

Comprato da una commerciante di Teano fuochi d'artificio per 2100 euro con un assegno scoperto. La quinta sezione della Corte d'Appello di Napoli ha assolto Nicola P., casertano di 51 anni, accusato di truffa. In primo grado l'uomo aveva incassato 5 mesi di reclusione ma i giudici. Casertanews.it - Compra fuochi d'artificio con un assegno scoperto: 51enne assolto in Appello Leggi su Casertanews.it Avrebbeto da una commerciante di Teanod'per 2100 euro con un. La quinta sezione della Corte d'di Napoli haNicola P., casertano di 51 anni, accusato di truffa. In primo grado l'uomo aveva incassato 5 mesi di reclusione ma i giudici.

Compra fuochi d'artificio con un assegno scoperto: 51enne assolto in Appello. Centocelle, negozio per casalinghi vende petardi e fuochi d'artificio senza alcun permesso. Sequestrati dalla Finanza oltre 300 chili di fuochi d'artificio nel negozio: non sicuri e potenzialmente pericolosi per la struttura. Perugia, sequestrati 32 kg di fuochi d'artificio in un negozio cinese. Controlli in un negozio cinese, sequestrati 65mila fuochi artificiali. Nel magazzino del negozio oltre 8 tonnellate di fuochi d'artificio: erano vicine ad alcol e bombolette di gas.

