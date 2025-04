Sport.periodicodaily.com - Como-Torino: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani vogliono fare un altro passo avanti verso la salvezza, mentre i granata puntano a scalare il più possibile la classifica.si giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 18 presso lo stadio Sinigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lariani sono reduci dalla vittoria esterna di Monza grazie alla quale hanno compiuto un bel passo in avanti verso la salvezza. La squadra di Fabregas è tredicesima con 33 punti, a meno sette lunghezze dal traguardo, per cui si cercherà di chiudere i conti quanto prima.I granata sono reduci dal pareggio casalingo contro il Verona che non cambia sostanzialmente la loro classifica. La salvezza è stata matematicamente raggiunta, per cui ora l’obiettivo è chiudere tra le prime dieci.