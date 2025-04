Como furti in due supermercati | denunciate due minorenni e un 30enne irregolare sorpreso con la refurtiva

minorenni e un 30enne sono stati denunciati a Como per furto nei supermercati. Le ragazze sono state affidate ai genitori. Notizie.virgilio.it - Como, furti in due supermercati: denunciate due minorenni e un 30enne irregolare sorpreso con la refurtiva Leggi su Notizie.virgilio.it Duee unsono stati denunciati aper furto nei. Le ragazze sono state affidate ai genitori.

Como, furti in due supermercati: denunciate due minorenni e un 30enne irregolare sorpreso con la refurtiva. Raffica di furti nei supermercati di Como: fermate due ragazzine di 15 e 16 anni e riconsegnate ai genitori. Como, supermercato nel mirino delle baby ladre: denunciate due adoloscenti. Como, raffica di furti nei supermercati. La polizia denuncia tre persone, due sono minorenni. Raffica di furti nei supermercati, denunciate due minorenni. Como: raffica di furti nei supermercati, tre denunciati, due minorenni. Ne parlano su altre fonti

Como, raffica di furti nei supermercati, la Polizia di Stato denuncia tre persone, due sono minorenni - (mi-lorenteggio.com) Como, 9 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato, due ragazzine italiane minorenni di 15 e 16 anni, ... (mi-lorenteggio.com)

Como, raffica di furti nei supermercati. La polizia denuncia tre persone, due sono minorenni - Due ragazzine minorenni e un 30enne gambiano – irregolare in Italia e con precedenti – sono stati denunciati ieri pomeriggio ... (espansionetv.it)

Como, due furti nel supermercato nel giro di poche ore, denunciati - (mi-lorenteggio.com) Como, 1 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, ha denunciato per furto aggravato in concorso, una 15enne di origini rumene residente a Bregnano (CO), con precedenti di polizia ... (mi-lorenteggio.com)