Commerciale senior e gestione clienti

Commerciale senior per ricerca attiva clienti, gestione autonoma del cliente, promozione dei servizi. Si richiede patente B, disponibilità a usare auto, pregressa esperienza presso agenzie di comunicazione. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Cv allegato a Ilgiorno.it - Commerciale senior e gestione clienti Leggi su Ilgiorno.it Azienda cartotecnica con sede a Brugherio cerca unper ricerca attivaautonoma del cliente, promozione dei servizi. Si richiede patente B, disponibilità a usare auto, pregressa esperienza presso agenzie di comunicazione. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Cv allegato a [email protected] , rif. 23MAR252.

