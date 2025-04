Lanotiziagiornale.it - Comitato paralimpico, una poltrona per due: si apre la corsa alla presidenza

C’è un’altra partita oltre quella del Coni che sta tenendo sotto scacco il mondo sportivo italiano. Meno nota ma non per questo non meno importante. Si tratta della sfida per la guida delItaliano, l’ente pubblico che si occupa dello sport praticato da persone disabili.Dopo l’addio di Luca Pancalli, l’uomo che lo ha guidato per oltre venti anni, ci si chiede chi raccoglierà la difficile eredità di questo piccolo pezzo dello Stato che oggi rappresenta un fiore all’occhiello. Un piccolo Coni (ma neanche tanto) con un bilancio da circa 30 milioni di euro e con la responsabilità di trattare un argomento di grande delicatezza e di sicuro interesse pubblico. E poi ilItalianoha una caratteristica unica, e non da poco: conserva ancora la disponibilità di assegnare le risorse alle Federazioni, molte delle quali coincidono con quelle olimpiche.