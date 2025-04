Come vivere la natura in sicurezza senza paura dei parassiti

senza cibo in qualsiasi momento della giornata, anche in un contesto piacevole per il nostro amico a quattro zampe. Leggi su Fanpage.it Esseri umani e cani vivono gli uni accanto agli altri da oltre 30 mila anni. Proprio per questo motivo abbiamo imparato a conoscerci alla perfezione. Quando arriva il momento dell'antiparassitario, i cani sembrano prevedere le nostre intenzioni e non sempre sono d'accordo. Fortunatamente esistono anche antiparassitari in compresse, pensati per essere appetitosi per il cane, somministrabili con ocibo in qualsiasi momento della giornata, anche in un contesto piacevole per il nostro amico a quattro zampe.

Incendio a Napoli, rogo davanti alla Basilica dell'Annunziata: aria irrespirabile, cittadini chiusi in casa. Mario Tozzi torna in tv con Sapiens: “La tecnologia? Meglio la cultura. Dare più spazio alla natura significa vivere in sicurezza”. 8 esperienze outdoor da fare in Trentino sulla neve, senza sciare. Ferragosto etneo wild: esperienze primitive e di sopravvivenza. Gola del Furlo nel segno dell’accessibilità: «Tutte le iniziative per vivere la Riserva senza barriere». Trovata cucciola di lupo troppo confidente, non può vivere in natura. Ne parlano su altre fonti

Come vivere la natura in sicurezza, senza paura dei parassiti - FRONTPRO® è un nuovo antiparassitario contro pulci e zecche, in gustose compresse masticabili, con un’azione mirata fino a 30 giorni. Disponibile senza obbligo di ricetta veterinaria. Il prodotto, ... (fanpage.it)

TORNARE A ESPLORARE, nuovi significati del vivere la natura - TORNARE A ESPLORARE, nuovi significati del vivere la natura di Luca Fontana è uno dei nuovi libri di Rizzoli Editore. L’affaccio su un modo più ... (villegiardini.it)

Sicurezza informatica: come vivere una vita aziendale serena? - Ma l’era digitale solleva anche un interrogativo cruciale per le aziende e riguarda la sicurezza informatica: non cadere vittima di un cyberattacco di questi tempi è puramente una questione di fortuna ... (lineaedp.it)