Come vendere droga online in fretta – Stagione 4 | la spiegazione del finale

(in) –4: ladelLa serie di Netflix(in) riporta sullo schermo Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) per un’altra serie di avventure all’insegna del caos e del crimine. La terzasi concludeva con l’incarcerazione di Zimmermann per otto anni, dopo essersi assunto l’intera colpa di MyDrugs e di altre attività criminali. Questo permette ai suoi amici di continuare la loro vita senza problemi, soprattutto a Lenny, che finalmente riceve le cure di cui ha bisogno e può guardare a un futuro in cui non pensa costantemente alla sua morte imminente. Promette anche di far uscire Moritz di prigione, ma la quarta e ultimarivela che non ha mantenuto la promessa.La quartainizia dunque a quattro anni dalla sua condanna in prigione, con Moritz che fa un accordo con i poliziotti, in particolare con Benedikt Kampe, per ottenere un rilascio anticipato.