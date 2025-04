Come siamo stati tratti io mia moglie e i miei figli all’aeroporto di Heathrow è invadente offensivo e inquietante | lo sfogo di Hugh Grant

”: cosìha definito l’atteggiamento di un agente dell’immigrazione dell’aeroporto di. I fatti risalgono al 4 aprile quando l’attore 64enne si trovava nello scalo: “Appena arrivati acon. – ha scrittoin un post su X – Abbiamo tutti lo stesso cognome () sui passaporti. L’agente dell’immigrazione fa un po’ di chiacchiere con ie poi sussurra loro: ‘Questi sono la tua mamma e il tuo papà?’”.Insomma, un atteggiamento che il protagonista di Nothing Hill ha voluto subito condividere sui social con un post che riportano diversi siti.ha cinque: la primogenita Tabitha Xiao, 13 anni, e il secondogenito Felix Chang, 11, nati dalla relazione con l’attrice Tinglan Hong; poi John Mungo, 12 anni, Lulu Danger, 9, e Blue, 6, avuti con l’attuale, la produttrice svedese Anna Elisabet Eberstein che ha 46 anni.

“Io proprio Io”. Il nuovo ambum del leggendario Franco Micalizzi..

Domenico Starnone e "L'Amica Geniale": «Basta dire che l'ho scritto io, sono frottole ma è un ottimo libro.

Messina, Anatriello: "Dedico la doppietta alla mia famiglia".

Aperitivo a Teatro al Maddalene con "Shrek. Io mi oppongo" dall’1 al 6 luglio 2024.

Finto ispettore di bus, deserto e poi il gommone. Come in “Io capitano”, viaggio di Zanogo che sogna di lavorare in Procura.

Moda, Cucinelli: “Dopo triennio di raddoppi ora gran riequilibrio”.