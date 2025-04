Gqitalia.it - Come riordinare l'armadio e sentirsi meglio in cinque mosse

l'? Una domanda all'apparenza semplice, ma che in realtà nasconde un mondo di insidie, quesiti ed errori pronti a sorprenderci dietro l'angolo. Capita a tutti di aprire con ferocia le ante dell'(ma anche anche ogni cassetto di camera e/o guardaroba) per poi sospirare uno sconsolato «non ho niente da mettermi». Un po' perché disporre a strati i vestiti secondo la sequenza camicia, pantaloncino, maglione di lana, jeans non è mai una buona idea e un po' perché quando trovi la maglietta che effettivamente stavi cercando ti accorgi che ha più pieghe di un cucciolo di sharpei. E non hai proprio il tempo per una passata di ferro da stiro.