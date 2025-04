Come ridurre il carico fiscale e tutelare l’impresa un convegno promosso dallo Studio Longobardi

Come strutturare soluzioni concrete per ridurre il carico fiscale, tutelare il patrimonio aziendale e personale, e costruire un futuro previdenziale solido e vantaggioso: è questo il tema dell’iniziativa (che ha per titolo “Proteggi, Risparmia, Cresci”) che si terrà giovedì 10 aprile 2025, allo Yacht Club di Marina di Stabia. L’evento è promosso da Studio Longobardi in collaborazione con Alleanza Assicurazioni, ed è rivolto a imprenditori, professionisti e manager interessati ad approfondire i temi sempre più centrale, del risparmio fiscale, della pianificazione aziendale e del welfare integrato per imprese e collaboratori.Vito Longobardi, consulente fiscale e del lavoro, autore del libro “Intelligenza fiscale” (prefazione di Alfio Bardolla), si legge in una nota, “aprirà l’incontro con uno speech ad alto impatto dedicato all’evoluzione della fiscalità d’impresa e all’importanza della pianificazione in chiave moderna. Leggi su Ildenaro.it strutturare soluzioni concrete perilil patrimonio aziendale e personale, e costruire un futuro previdenziale solido e vantaggioso: è questo il tema dell’iniziativa (che ha per titolo “Proteggi, Risparmia, Cresci”) che si terrà giovedì 10 aprile 2025, allo Yacht Club di Marina di Stabia. L’evento èdain collaborazione con Alleanza Assicurazioni, ed è rivolto a imprenditori, professionisti e manager interessati ad approfondire i temi sempre più centrale, del risparmio, della pianificazione aziendale e del welfare integrato per imprese e collaboratori.Vito, consulentee del lavoro, autore del libro “Intelligenza” (prefazione di Alfio Bardolla), si legge in una nota, “aprirà l’incontro con uno speech ad alto impatto dedicato all’evoluzione della fiscalità d’impresa e all’importanza della pianificazione in chiave moderna.

