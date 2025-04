Come indossare i bermuda eleganti questa primavera

I bermuda eleganti sono il capo perfetto per affrontare le giornate della primavera 2025. Ecco sei look street style da copiare per scoprire Come abbinarli.Per chi desidera un outfit moderno, si consiglia camicia azzurra e completo coordinato scozzese: è così che si enfatizza il fascino dei bermuda. Invece per i giorni più freddi dei prossimi mesi, i bermuda in suede si accompagnano a una giacca coordinata e un corsetto. A seguire, per una mise preppy, i pantaloni al ginocchio si possono indossare senza blazer, magari insieme a una camicia nera. Infine, ballerine in vernice, borsa a spalla e gambaletti.Nel video di Amica.it, si scoprono altri tre look per indossare al meglio i bermuda eleganti.

