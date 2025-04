Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane

Internazionale.it - Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane Leggi su Internazionale.it Nonostante i buoni risultati, i corsi sono ancora pochi e le iniziative sono spesso contrastate da organizzazioni ultracattoliche e da partiti di destra. Storie e percorsi in un liceo di Roma. Leggi

Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane - Claudia Torrisi. Facciamolo in classe: parliamo di educazione sessuo-affettiva. Educazione sessuale e affettiva a scuola: la retromarcia del Governo. A che punto siamo con l'educazione sessuale nelle scuole italiane?. Scuola, sull'educazione affettiva realizzati solo progetti spot. Educazione affettiva a scuola solo con consenso dei genitori: presentata proposta di legge di Fratelli d’Italia. Ne parlano su altre fonti

Educazione affettiva e sessuale a scuola: bozza legge AVS al Senato/ Cosa prevede: “programmi già dall’asilo” - Commissione Senato, ddl AVS sull'educazione affettiva, sessuale e sentimentale a scuola (già dall'asilo): cosa prevede e quali rischi ... (ilsussidiario.net)

Save the children, serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole - “Solo il 47% degli adolescenti ha ricevuto educazione sessuale a scuola e per 1 su 3 si è ridotta a un intervento sporadico in classe. È inaccettabile” ... (ilsole24ore.com)

Al Tic di Terni la ginecologa Monica Calcagni per parlare di educazione affettiva e sessualità - 'Facciamolo in classe' il progetto che di Save the Children porta nelle scuole per sensibilizzare sui temi della consapevolezza di adolescenti e famiglie. Con loro la ginecologa e divulgatrice con olt ... (msn.com)