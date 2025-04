Come funziona la truffa del finto incidente agli anziani | a chiamare sono telefonisti esperti I consigli della polizia

truffa telefonica agli anziani: 77 persone indagate (22 in arresto) dalla Procura di Genova. Come funzionava e i consigli della polizia. Come funziona la truffa del finto incidente agli anziani: a chiamare sono telefonisti esperti. I consigli della polizia (Foto di polizia di Stato) – notizie.comUna persona anziana riceve una telefonata. Dall’altra parte della cornetta c’è una persona che dichiara che un suo familiare ha investito una persona oppure ha problemi giudiziari. È terrorizzata. Con abili strategie psicologiche e “senza alcuno scrupolo“, l’anziano viene convinto a consegnare denaro o oggetti di valore, con la promessa che tutto si possa risolvere. Pochi minuti, tutto deve accadere velocemente, per non dare modo alla persona di contattare i parenti, quindi accorgersi di essere rimasta vittima di un tentativo di truffa e così denunciare i malviventi. Notizie.com - Come funziona la truffa del finto incidente agli anziani: a chiamare sono telefonisti esperti. I consigli della polizia Leggi su Notizie.com telefonica: 77 persone indagate (22 in arresto) dalla Procura di Genova.va e iladel: a. I(Foto didi Stato) – notizie.comUna persona anziana riceve una telefonata. Dall’altra partecornetta c’è una persona che dichiara che un suo familiare ha investito una persona oppure ha problemi giudiziari. È terrorizzata. Con abili strategie psicologiche e “senza alcuno scrupolo“, l’anziano viene convinto a consegnare denaro o oggetti di valore, con la promessa che tutto si possa risolvere. Pochi minuti, tutto deve accadere velocemente, per non dare modo alla persona di contattare i parenti, quindi accorgersi di essere rimasta vittima di un tentativo die così denunciare i malviventi.

