Come capire se hai una "mentalità della scarsità" e superarla con successo

Ti è mai capitato di pensare che per te ci siano meno opportunità, meno amore, meno soldi, meno fortuna? Lo scarcity mindset, o mentalitàscarsità, è un paradigma invisibile, ma potentissimo, che può condizionare ogni aspettovita, sabotando la tua capacità di credere nel futuro. È il pensiero che fa guardare ciò che manca invece di ciò che c’è, e che costantemente ci mette a confronto con chi (apparentemente) ha di più. L’autore Stephen Covey, nel suo classico The 7 Habits of Highly Effective People, lo definisceuna lente distorta, che ci fa vivere ognialtruiuna nostra perdita. Ma la buona notizia è che questa forma mentale si può cambiare. Iniziare a nutrire una mentalità dell’abbondanza significa aprirsi alla possibilità, alla fiducia, alla crescita. Abbiamo chiesto all’espertascardinare, nella pratica, i meccanismi più subdoli dello scarcity mindset.