Oasport.it - Come cambia il tabellone di Berrettini e Musetti con l’eliminazione di Djokovic. La tds più alta é la n.6

menti in vista neldel Masters1000 di Montecarlo. L’uscita di scena di Novak(n.3 del seeding) va a dare un connotato diverso alla composizione della partedel main draw dove troviamo Lorenzoe Matteo. I due azzurri, domani, si contenderanno l’accesso ai quarti di finale e sanno già che, in caso di vittoria, vi potrebbe essere uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il portoghese Nuno Borges.L’insidia maggiore è rappresentata dall’ellenico, sia per i tre successi in questo torneo che per i precedenti contro i due tennisti nostrani: 5-1 in proprio favore nei precedenti controe 5-0 nelle sfide contro. Vedremo se Borges sarà un avversario facile da gestire da Tsitsipas o meno.Tuttavia,detto, la sconfitta odierna dicontro il cileno Alejandro Tabilo, va are non poco le cose.