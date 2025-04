Ilfattoquotidiano.it - “Come Beckham o Roberto Carlos”: le due meravigliose punizioni di Declan Rice fanno il giro del mondo – Video

“Sognando”. Il giorno dopo la prima tornata dei quarti di finale di Champions League, i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi europei sono tutti per lui:. L’autore di una meravigliosa doppietta su calcio di punizione, il protagonista assoluto della storica vittoria per 3-0 dell’Arsenal sui campioni in carica del Real Madrid nell’andata giocata all’Emirates Stadium.è stato paragonato appunto a David, ma anche a un ex Real, che martedì sera era in tribuna. Di certo, da tempo non si vedevano nella stessa partita due gol su punizione entrambi spettacolari. “Nel calcio può accadere di tutto, anche chesegni due gol su punizione dopo non averlo mai fatto”, ha commentato Carlo Ancelotti a fine gara, provando con un filo di ironia ad accendere una fiammella di speranza per la gara di ritorno.