Colpo da Euro-Inter

Ilgiornale.it - Colpo da Euro-Inter Leggi su Ilgiornale.it Tacco di Thuram, gioiello di Lautaro. Poi il solito calo, ma Frattesi firma l'impresa: in Champions il Bayern non perdeva da quattro anni in casa

Colpo da Euro-Inter. Calciomercato Inter, triplo colpo Nazionale: pronti 80 milioni di euro. Dall’Atalanta all’Inter: 30 milioni per il primo colpo estivo. Calciomercato Inter, triplo colpo Nazionale: pronti 80 milioni di euro. L’Inter ha deciso: triplo colpo dalla stessa squadra per Marotta | CM.IT. Colpo galattico dell’Inter: nel mirino il fuoriclasse del Manchester City. Foto. Ne parlano su altre fonti

Colpo da Euro-Inter - Tacco di Thuram, gioiello di Lautaro. Poi il solito calo, ma Frattesi firma l'impresa: in Champions il Bayern non perdeva da quattro anni in casa ... (ilgiornale.it)

Colpo Inter, sbancata Monaco - E’ un’Inter pazzesca quella che sbanca l’Allianz Arena. Soffre, stringe i denti, rischia tanto nella prima mezz’ora poi mette la freccia e trova il vantaggio con Lautaro. Nella ripresa assedio tedesco ... (interris.it)

Champions, colpo Inter a Monaco: Bayern battuto 2-1 - L'Inter si impone per 2-1 in casa del Bayern Monaco all'Allianz Arena, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I gol di Lautaro Martinez al 38', ... (msn.com)