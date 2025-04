Colombia ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi | il sindaco offre una taglia da 10mila sterline

Colombia, dove aveva esplorato anche il parco naturale Tayrona. Sabato sera, era uscito da solo per raggiungere un locale notturno e da quel momento si erano perse le sue tracce.Per incentivare le indagini, il sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha annunciato una ricompensa di 50 milioni di pesos – quasi 10mila sterline – a chi fornirà informazioni utili all’arresto dei responsabili. Leggi su Citypescara.com I primi resti del corpo – testa e braccia – sono stati rinvenuti all’interno di una valigia nei pressi dello stadio della cittadina di Santa Marta. Grazie a un braccialetto di un albergo che Coatti indossava al polso, la polizia è riuscita a identificarlo. Altri resti sono stati trovati successivamente in un’altra area della città.Secondo le ricostruzioni iniziali, Coatti era in Sudamerica per turismo: dopo aver visitato Perù, Bolivia ed Ecuador, si trovava in, dove aveva esplorato anche il parco naturale Tayrona. Sabato sera, era uscito da solo per raggiungere un locale notturno e da quel momento si erano perse le sue tracce.Per incentivare le indagini, ildi Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha annunciato una ricompensa di 50 milioni di pesos – quasi– a chi fornirà informazioni utili all’arresto dei responsabili.

Alessandro Coatti morto in Colombia: il caso del biologo fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Chi era Alessandro Coatti, il ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Colombia, orrore a Santa Marta: ricercatore italiano ucciso e smembrato. È un giallo la morte di un ricercatore italiano in Colombia. «Fatto a pezzi». Orrore in Colombia, l'italiano Alessandro Coatti fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Alessandro Coatti, ricercatore italiano, è stato brutalmente ucciso in Colombia. Ne parlano su altre fonti

Alessandro Coatti, chi era l'italiano ucciso in Colombia. I 10 anni a Londra, l'avventura in Sudamerica, l'orrore dopo la discoteca - Aveva 38 anni Alessandro Coatti, biologo molecolare italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia: la sua morte violenta è un mistero perché non si riescono davvero a capire i motivi ... (msn.com)

Ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo zio: “Voleva trasferirsi in Sud America” - Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo conferma l'ambasciata italiana a Bogotà. La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una ... (msn.com)

Orrore in Colombia, un ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi - Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo conferma l'ambasciata italiana a Bogotà. (ansa.it)