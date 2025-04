Colleferro chiuso per una notte il casello dell' autostrada Tutte le informazioni

Ancora disagi per gli automobilisti in transito sull'autostrada Roma - Napoli e nel tratto a sud di Roma, oltre alla chiusura del casello di Valmontone sarà chiuso anche quello vicino di Colleferro. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia autostradali, dalle 22.

