Codigoro viabilità rivoluzionata | Quattordici settimane di lavori

L’incontro informativo, tenutosi lunedì pomeriggio a, sulle importanti modifiche dellanel centro codigorese ha affrontato il tema delle 14di disagi per ialle condotte del metano e dell’acqua, sollevando qualche malumore da commercianti e associazioni. A spiegare le motivazioni e i tempi delle chiusure che idi InRete e Cadf produrranno, oltre al sindaco Alice Zanardi, i tecnici di InRete Matteo Gardellini e Gabriele Tonelli, Edy Massarenti per Cadf, Davide Bigarelli per Hera, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Antonio Molossi e il vicecomandante della Polizia Locale Tiziana Mantovani. Il primo cittadino, davanti ad una quarantina di commercianti, ha spiegato come isiano cominciati nel 2021 da parte di InRete per la sostituzione obbligatoria delle condutture del metano, per una lunghezza di 18 chilometri ed una spesa complessiva di 7 milioni da concludersi entro l’anno, portando la riduzione delle chiamate per fughe di gas da 180 a 60.