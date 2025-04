Unlimitednews.it - Cnr, a Roma un convegno sulla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria

(ITALPRESS) – Si è svolto a, presso la sede centrale del Cnr, l’evento “Verso la: dialogo e sinergie tra infrastrutture di ricerca, enti locali e agenzie ambientali”, occasione per discutere le interazioni tra infrastrutture di ricerca, agenzie ambientali ed enti locali nel framework della. Le due giornate hanno visto la partecipazione di oltre 120 interlocutori del mondo della ricerca, di 14 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientali e diversi rappresentanti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. All’introduzione dei lavori fatta dal Direttore del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente (Cnr-Dssta) Francesco Petracchini, che ha illustrato le prospettive di collaborazione del Cnr nel dialogo tra ricerca e policy europee, sono seguite le presentazioni dei progetti e delle infrastrutture di ricerca di interesse nell’ambito della