Sport.quotidiano.net - Cmc subisce la quarta sconfitta consecutiva contro Viareggio

Ancora una(la) per il Cmc che tra le mura amiche è superato dal59-64 (parziali 13-14, 28-32, 41-46) nella gara valida per la 12esima giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 1. I biancocelesti di coach Michele Bertieri restano sempre in partita ma chiudono tutti i tempini in svantaggio (rispettivamente -1, -4 e -5, fino al -5 finale). I carraresi gettano alle ortiche una favorevole occasione per smuovere una classifica che è ferma da quattro giornate (successo casalingoil Pescia). E adesso, per le restanti tre partite, il calendario propone due trasferte (Donoratico e Calcinaia) e una gara casalinga (Lucca Sky Walkers) tutte partite che, almeno sulla carta, si presentano più complicate. Come dire che il finale di stagione del Cmc (24 punti) è un rettilineo in salita, con la griglia playoff che si allontana in virtù delle vittorie dei Legends, dei Lucca Sky Walkers e del Castelfranco.