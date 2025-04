CM com – Ingiocabili | il gol di Lautaro suggerisce il ricordo di Milito l’Inter è sulla traiettoria del 2010 | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-09 08:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Tutti campioni di Champions: in ordine di schieramento in campo, dal primo (Sommer) all’ultimo (). Più due eroi meno abituali, due che si sente dire “le riserve non sono come i titolari”. E invece sì, perché la scorribanda di Carlos Augusto e la volée di Frattesi sono il miglior attimo fuggente per festeggiare una vittoria determinante per guardare con fiducia già alla semifinale.A parte un quarto d’ora di pura sofferenza nella ripresa,ha esibito una prestazione di purissima classe. Da grande squadra, guidata da un allenatore che dovrebbe fidarsi di più delle seconde linee – va detto –. Ma va pure dato atto a Inzaghi di aver creato un gruppo meraviglioso, coraggioso e unito.