Clerici furiosa | Mi sale il sangue al cervello

Clerici, famosa per il sorriso e la gentilezza sempre esibiti in tv. Anzi, una frase: "Quando mi scrivono 'tornatene in cucina', è una cosa che mi fa andare il sangue al cervello", ammette la conduttrice Rai, ormai il volto e l'anima di cooking show di enorme successo come La prova del cuoco ed E' sempre mezzogiorno. Succede spesso, sui social, spiega la Clerici in una intervista al magazine F: "Chi scrive una cosa del genere evidentemente non sa chi sono. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureata, ho condotto programmi di tutti i tipi. Ritengo offensivo, nei confronti di chi svolge questo ruolo importantissimo, proporre ancora lo stereotipo della donna di casa ignorante che deve limitarsi a girare la minestra". Dopo 40 anni di carriera ad altissimo livello, la popolarissima Antonellina ha però l'autorevolezza e l'esperienza per sottolineare il rovescio della medaglia: "È sacrosanto che noi donne lavoriamo, per carità, però diciamo la verità: i nostri ragazzi sono molto più soli di un tempo, a casa con il cellulare e il computer.

