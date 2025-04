Europa.today.it - Clamoroso a Montecarlo, Novak Djokovic subito eliminato da Alejandro Tabilo

Leggi su Europa.today.it

La terra rossa dell'Atp Masters 1000 di2025 non sorride a. Oggi, mercoledì 9 aprile, il campione serbo, che a Miami era stato sconfitto in finale dal giovane talento Mensik, è stato battuto in 2 set al secondo turno dal cilenoche si è imposto con il.