CityWave il nuovo grattacielo sdraiato di Citylife | ecco foto e video dell' onda tra le torri

Milano, 9 aprile 2025 – Oggi, mercoledì 9 aprile, a Citylife si è tenuta la cerimonia di posa della bandiera di CityWave, il progetto firmato dallo studio internazionale BIG – Bjarke Ingels Group che di fatto completerà lo skyline di Citylife accanto alle celebri Tre torri. Il nuovo edificio ospiterà esclusivamente uffici, abbandonando l'iniziale idea di un hotel, consolidando così Citylife come uno dei principali business district della città. La torre sdraiata L'architettura del complesso si distingue per una conformazione innovativa. La torre "sdraiata", CityWave, la quarta maxi-costruzione di Citylife dopo le Tre torri, sarà pronta nel 2026, l'anno delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il cantiere di CityWave – un investimento da 180 milioni di euro con tanto di tetto-passerella con pannelli fotovoltaici – è stato aperto nel 2023 e si concluderà entro un paio d'anni.

