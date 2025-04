Cittadinanza onoraria di Roccella Ionica al corpo delle Capitanerie di porto

Roccella Jonica, nella seduta del 16 settembre 2024, con voto unanime, ha voluto conferire la Cittadinanza onoraria al corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera "per il coraggio e l’abnegazione dimostrata nelle operazioni SAR svolte a Roccella e il costante. Reggiotoday.it - Cittadinanza onoraria di Roccella Ionica al corpo delle Capitanerie di porto Leggi su Reggiotoday.it Il Consiglio comunale diJonica, nella seduta del 16 settembre 2024, con voto unanime, ha voluto conferire laaldiGuardia costiera "per il coraggio e l’abnegazione dimostrata nelle operazioni SAR svolte ae il costante.

Roccella Jonica conferisce la Cittadinanza Onoraria alla Guardia Costiera. Il comune di Roccella Jonica conferisce la Cittadinanza Onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto. Roccella Jonica conferisce la Cittadinanza Onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera: un legame profondo tra comunità e istituzioni. Raoul Bova sarà cittadino onorario di Roccella Jonica. Raoul Bova cittadino onorario di Roccella Ionica. Raoul Bova cittadino onorario di Roccella: "Sono felice anche per papà Pino". Ne parlano su altre fonti

Roccella, cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto - Roccella, cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto nella Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara ... (strettoweb.com)

Ius Scholae, a Firenze cittadinanza onoraria per i minori stranieri che frequentano le scuole della città - A Firenze arriva un’importante opportunità per i minori stranieri che vivono e studiano nella città: ottenere la cittadinanza onoraria. Un gesto simbolico che, pur non comportando un ... (skuola.net)