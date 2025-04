Tgcom24.mediaset.it - Cisgiordania, l'esercito israeliano fa saltare in aria la casa di un palestinese

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Una colonna di fumo si è alzata dal villaggio di Deir Ibzi, vicino Ramallah, in, dopo che le forze israeliane hanno fattoinladi Mujahid Mansour. L'uomo era stato ucciso lo scorso 22 marzo durante uno scontro a fuoco, in cui aveva perso la vita anche un soldatoe altre sette persone, tra militari e coloni, erano rimaste ferite. L'operazione, durata ore, rientra nella politica di demolizioni punitive adottata da Israele. Ma la madre di Mansour non si arrende: "Torneremo a vivere qui, anche solo in una tenda", ha detto dopo l'esplosione.