Circa settanta partecipanti al 19esimo trofeo Sap corso durante la Granfondo Via del Sale

Granfondo Via del Sale Fantini Club”, nell’ambito della quale il sindacato autonomo di Polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il 19° trofeo “Sap – SPORTravenna”, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e. Ravennatoday.it - Circa settanta partecipanti al 19esimo trofeo Sap corso durante la Granfondo Via del Sale Leggi su Ravennatoday.it Si è disputata domenica scorsa la “28^Via delFantini Club”, nell’ambito della quale il sindacato autonomo di Polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il 19°“Sap – SPORTravenna”, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e.

Circa settanta partecipanti al 19esimo trofeo Sap corso durante la Granfondo Via del Sale. Rave party: tutto finito. Identificati 80 partecipanti. Avvinando Wine Fest festeggia dieci anni e torna a Palermo: circa 80 le cantine partecipanti. Trenitalia-Tper arruola giovani. In 70 per diventare macchinisti. Progetto ACTION, al via il quarto meeting con 70 partecipanti. IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA. Ne parlano su altre fonti

Soccorso Alpino. Selezioni per aspiranti soccorritori al Passo del Tonale - al Passo del Tonale, in Alta Valle Camonica, si sono svolte le selezioni per gli aspiranti soccorritori provenienti da tutta la Lombardia. Circa settanta i partecipanti, tra cui una quindicina di ... (msn.com)

Brabant, proteste contro centro per richiedenti asilo: vandalizzato il comune, minacce al sindaco - Mercoledì sera un incontro sulla possibile apertura di un nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo (AZC) a Best (Brabant) è stato interrotto a causa di violente proteste da parte di un gruppo ... (31mag.nl)