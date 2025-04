Cinema & Spettacoli Magazine – 9 4 2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– "La casa degli sguardi", l'esordio alla regia di Luca Zingaretti– "Eden", thriller di Ron Howard con Jude Law– "Senza sangue", il film di Angelina Jolie dal libro di Baricco– "Sotto le foglie", il ritorno di Francois Ozon

