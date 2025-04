Cina | Xi invita a costruire comunita’ dal futuro condiviso con Paesi vicini

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato a costruire una comunita' dal futuro condiviso con i Paesi vicini e a impegnarsi per aprire nuove vie per il lavoro cinese del vicinato. Xi, che e' anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni nel corso di una conferenza centrale sul lavoro relativo ai Paesi vicini, che si e' tenuta a Pechino da ieri fino a oggi. Agenzia Xinhua

